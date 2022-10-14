В Пензе разыскивают пропавшего полгода назад педагога

14.10.2022 | 08:23

В Пензе разыскивают 50-летнего педагога, пропавшего полгода назад - Марину Александровну Спицыну. О местонахождении женщины неизвестно с 9 марта.

Рост горожанки 160 см, телосложение плотное, волосы русые, короткие, глаза карие.

Во что Марина Спицына была одета в день исчезновения, не сообщается.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Хороший преподаватель. Что могло случиться, неизвестно»; «Отличный учитель, человек, вдохновленный наукой», - высказались подписчики группы волонтеров во «ВКонтакте».