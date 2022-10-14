Горящие сараи и дом в Золотаревке тушили 22 пожарных

14.10.2022 | 14:49

В пятницу, 14 октября, в рабочем поселке Золотаревка в Пензенском районе случился серьезный пожар.

В 12:01 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Садовой, 33. Пламя ликвидировали 22 пожарных, использовавших 6 единиц спецтехники.

Огонь уничтожил кровлю дома площадью 64 кв. м и надворные постройки - 100 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ночь на 10 октября в селе Большие Хутора Нижнеломовского района на Центральной улице полностью сгорел деревянный дом площадью 50 кв. м. и соседнее нежилое здание. На вызов выехали 10 пожарных на 3 спецавтомобилях. После тушения огня они обнаружили тело 85-летней хозяйки дома.