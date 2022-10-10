В Пензенской области при пожаре погибла 85-летняя женщина

10.10.2022 | 09:23

В ночь на понедельник, 10 октября, в Нижнеломовском районе пожар унес жизнь человека. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 3:49.

В селе Большие Хутора на улице Центральной полностью сгорел деревянный дом площадью 50 кв. м.

На вызов выехали десять пожарных на трех спецавтомобилях. После тушения огня они обнаружили тело престарелой хозяйки дома. Погибшей было 85 лет.

Также сгорел соседний нежилой дом.

«В настоящее время устанавливается причина пожара и все обстоятельства случившегося», - сообщили в пресс-службе главного управления.