В Пензе разыскивают пропавшего 4 месяца назад мужчину

11.10.2022 | 11:07

В Пензе пропал 42-летний местный житель Дмитрий Александрович Еремин. О местонахождении мужчины нет информации с 1 июня.

Ориентировка на пропавшего появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 11 октября.

Рост Дмитрия Еремина 170 сантиметров, телосложение худощавое. У пензенца темно-русые волосы и зеленые глаза.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-53 или 112.

Ранее волонтеры объявили в розыск 64-летнего жителя села Казарка Никольского района Юрия Леднева. 10 октября он ушел в лес и не вернулся. Вместе с хозяином отправилась рыжая собака породы американская акита.