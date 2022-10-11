Ушел в лес: в Никольском районе ищут седого мужчину с собакой

11.10.2022 | 08:54

В Пензенской области ищут 64-летнего Юрия Владимировича Леднева, жителя села Казарка Никольского района.

10 октября он ушел в лес и не вернулся. Вместе с хозяином туда отправилась рыжая собака породы американская акита.

Рост мужчины 174 см, телосложение худощавое, волосы седые, короткие, глаза серые, носит очки.

В день исчезновения на Юрии Ледневе были светло-серая куртка, темное трико, светлые кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».