Следователи выясняют причину смертельного пожара в Больших Хуторах

10.10.2022 | 17:57

В Нижнеломовском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 85-летней женщины при пожаре.

Предварительно установлено, что возгорание произошло около 4:00 10 октября в деревянном доме на улице Центральной в селе Большие Хутора. Огонь перекинулся на соседний нежилой дом, уничтожив дотла оба строения.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя и нашли под завалами хозяйку 1937 года рождения.

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки. Очаг возгорания находился в жилой комнате, где обнаружено тело хозяйки дома», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.