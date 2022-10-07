Происшествия

Пропавшего жителя Сосновоборска нашли мертвым в машине

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Поиски 65-летнего жителя Сосновоборска завершены. Мужчина уехал 4 октября на автомобиле ВАЗ-2104 в неизвестном направлении и не вернулся.

«Найден, погиб», - сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области редакции портала PenzaInform.ru рассказали, что с 5 октября сельчанин числился без вести пропавшим.

«6 октября в 13:35 в отдел полиции Сосновоборского района поступило сообщение, что на окраине леса между населенными пунктами Ручим и Шкудим в автомашине ВАЗ обнаружен труп мужчины 1957 года рождения. Его личность установлена», - проинформировали в пресс-службе.

В полиции также добавили, что видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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