Пропавшего жителя Сосновоборска нашли мертвым в машине

07.10.2022 | 10:14

Поиски 65-летнего жителя Сосновоборска завершены. Мужчина уехал 4 октября на автомобиле ВАЗ-2104 в неизвестном направлении и не вернулся.

«Найден, погиб», - сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области редакции портала PenzaInform.ru рассказали, что с 5 октября сельчанин числился без вести пропавшим.

«6 октября в 13:35 в отдел полиции Сосновоборского района поступило сообщение, что на окраине леса между населенными пунктами Ручим и Шкудим в автомашине ВАЗ обнаружен труп мужчины 1957 года рождения. Его личность установлена», - проинформировали в пресс-службе.

В полиции также добавили, что видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.