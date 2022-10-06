В Пензенской области пропали двое пожилых мужчин на машинах

06.10.2022 | 08:12

В Пензенской области разыскивают двух пожилых водителей, которые в разное время уехали из своих домов и пропали.

Так, со вторника, 4 октября, неизвестно место нахождения 65-летнего Ивана Дмитриевича Здора из Сосновоборска.

Его рост 170 см, телосложение среднее, волосы темно-каштановые с проседью, глаза зеленые. Особая примета - татуировка на руке. Во что мужчина одет, не сообщается. Уехал он на машине ВАЗ-2104 бордового цвета.

В среду, 5 октября, пропал 68-летний Николай Михайлович Артюхин. Он отправился в лес из СНТ «Кристалл» Бессоновского района на машине Renault Logan золотистого цвета.

Рост мужчины 170 см, телосложение среднее, волосы темные с сединой, глаза серые. Он одет в темно-синюю куртку с голубыми вставками, штаны такого же цвета. На ногах резиновые сапоги.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Позвонить можно и по номеру 112.