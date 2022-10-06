В Пензе подросток в полночь разбил дверь продовольственного магазина

В ночь на четверг, 6 октября, в Пензе произошел инцидент с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В полночь экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в торговом центре на улице Суворова сработала сигнализация. Росгвардейцы немедленно прибыли по адресу.
У входа в продовольственный магазин их встретил охранник. Как выяснилось, 17-летний нетрезвый молодой человек решил «продолжить банкет» и попытался войти в торговую точку.
Ему объяснили, что магазин закрыт, и попросили удалиться. В ответ парень разразился нецензурной бранью, стал стучать в дверь ногой и разбил стекло и крепление.
Росгвардейцы задержали подростка и передали сотрудникам полиции.
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