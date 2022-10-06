В Пензе подросток в полночь разбил дверь продовольственного магазина

06.10.2022 | 09:59

В ночь на четверг, 6 октября, в Пензе произошел инцидент с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В полночь экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в торговом центре на улице Суворова сработала сигнализация. Росгвардейцы немедленно прибыли по адресу.

У входа в продовольственный магазин их встретил охранник. Как выяснилось, 17-летний нетрезвый молодой человек решил «продолжить банкет» и попытался войти в торговую точку.

Ему объяснили, что магазин закрыт, и попросили удалиться. В ответ парень разразился нецензурной бранью, стал стучать в дверь ногой и разбил стекло и крепление.

Росгвардейцы задержали подростка и передали сотрудникам полиции.