Происшествия

Житель Пензенского района сел пьяным за руль и искалечил человека

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42-летний житель села Засечного Пензенского района будет отбывать наказание за пьяное ДТП, в котором здоровью второго участника аварии был причинен тяжкий вред.

Вечером 4 марта нетрезвый мужчина ехал на своем автомобиле в направлении Кондоля. В селе Ленино, где скорость движения транспорта не должна быть более 60 км/ч, он превысил ее до 70 км/ч и пошел на обгон.

Выехав на встречную полосу, нарушитель столкнулся с ВАЗом, водитель которого получил тяжелые травмы и в итоге утратил трудоспособность не менее чем на треть.

В судебном заседании виновник ДТП полностью признал вину. Кроме того, имелись показания потерпевшего и свидетелей, иные доказательства.

Служители Фемиды приговорили виновного к трем годам колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года.

Кроме того, с любителя пьяной езды взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в сумме 500 000 рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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