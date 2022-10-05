В пруду на Западной Поляне погибла 72-летняя пензячка

05.10.2022 | 09:40

В Пензе проводится проверка по факту смерти 72-летней женщины в пруду в районе гостиницы «Ласточка» на Западной Поляне.

Утром 4 октября тело горожанки на водной глади обнаружил прохожий. Он обратился в полицию, а уже оттуда сигнал поступил спасателям, которые подплыли к трупу на лодке, вытащили его на берег и передали специалистам.

Личность погибшей установили не сразу, позже выяснилось, что это жительница Пензы 1950 года рождения.

«При первоначальном осмотре признаки насильственной смерти не обнаружены, назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По данным с начала купального сезона по 30 сентября, в Пензенской области утонуло 28 человек, в том числе трое детей. Основной причиной ЧП на воде осталось купание в неположенных и небезопасных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.