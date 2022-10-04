Из пруда в Пензе достали тело человека

04.10.2022 | 18:11

Из водоема в Пензе достали труп. Работы провели во вторник, 4 октября.

«В 8:10 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение из отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе о том, что на поверхности пруда, расположенного в районе гостиницы «Ласточка», находится тело человека», - пояснили представители центра.

Спасатели на лодке подплыли к трупу, извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции.

Установлена ли личность погибшего и что стало причиной смерти, пока неизвестно.

По данным с начала купального сезона по 30 сентября, в Пензенской области утонуло 28 человек, в том числе трое детей. Основной причиной ЧП на воде осталось купание в неположенных и небезопасных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.