В Пензе ищут 71-летнюю горожанку в сером берете

03.10.2022 | 15:23

В Пензе пропала 71-летняя местная жительница Мария Васильевна Бузина. 1 октября она вышла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор никакой информации о ее местонахождении нет.

Рост женщины 162 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза карие.

В день исчезновения на ней была синяя осенняя куртка, серая кофта, темные брюки, серый берет и черные ботинки.

Родственники пенсионерки обратились за помощью к добровольцам регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились волонтеры к населению.

Также до сих пор не найдена 44-летняя Елена Александровна Кузьмичева из Мокшана, пропавшая 5 сентября.