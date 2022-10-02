В Пензенской области пропала женщина с короткими рыжими волосами

02.10.2022 | 20:31

В Пензенской области пропала 44-летняя женщина. Место нахождения Елены Александровны Кузьмичевой из Мокшана не известно с 5 сентября, однако информация о ее розыске была опубликована лишь почти спустя месяц, 2 октября.

По данным волонтеров регионального отделения отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие рыжие (окрашенные), глаза зеленые. Она одета в темно-синий костюм и черную джинсовую куртку, на ногах черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Елена Кузьмичева, просят позвонить по телефону: 112 или 8 (800) 700-54-52.

«Приветствуется распространение ориентировки по чатам в целях поиска!» - подчеркнули добровольцы.

Поиски грибника, пропавшего 1 октября, завершены. Мужчину нашли живым.