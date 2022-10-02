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Происшествия

В Пензенской области пропала женщина с короткими рыжими волосами

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В Пензенской области пропала 44-летняя женщина. Место нахождения Елены Александровны Кузьмичевой из Мокшана не известно с 5 сентября, однако информация о ее розыске была опубликована лишь почти спустя месяц, 2 октября.

По данным волонтеров регионального отделения отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 160 см, телосложение худощавое, волосы короткие рыжие (окрашенные), глаза зеленые. Она одета в темно-синий костюм и черную джинсовую куртку, на ногах черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о том, где может находиться Елена Кузьмичева, просят позвонить по телефону: 112 или 8 (800) 700-54-52.

«Приветствуется распространение ориентировки по чатам в целях поиска!» - подчеркнули добровольцы.

Поиски грибника, пропавшего 1 октября, завершены. Мужчину нашли живым.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — фото t.me/LizaAlert58
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