В Пензе разыскивают 36-летнего Шамиля Хайрова

18.09.2022 | 10:51

В Пензе объявили в розыск 36-летнего местного жителя Шамиля Хайрова, пропавшего почти две недели назад.

В последний раз о своем местонахождении мужчина давал знать 5 сентября.

Ориентировка на пропавшего горожанина появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в вокресенье, 18 сентября.

Рост Шамиля Хайрова 165 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины темно-русые волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пензенца, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски 41-летней жительницы Пензы Татьяны Семеновой. Сведений о женщине нет с 17 июля.