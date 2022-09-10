В Пензе ищут горожанку, пропавшую почти два месяца назад

10.09.2022 | 19:59

На странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» размещена информация о розыске 41-летней жительницы Пензы Татьяны Дмитриевны Семеновой (Красноперовой).

Местонахождение женщины неизвестно с 17 июля.

Рост Татьяны Семеновой - 165 см, телосложение нормальное, волосы темные, глаза карие.

Во что была одета пензячка, неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о Татьяне Семеновой, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Также продолжаются поиски 60-летнего жителя села Студенка Пачелмского района Александра Чеботова, пропавшего 3 сентября.