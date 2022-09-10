Находившаяся в розыске пензячка сама вернулась домой

10.09.2022 | 10:48

36-летняя жительница Пензы, которую разыскивали полиция и волонтеры, найдена живой.

Последний раз женщину видели соседи 31 августа. В квартире остались ее вещи: документы, телефоны, кошелек, сумка. Пензячку объявили в розыск.

Ориентировка была размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы активно обсуждали происшествие, а один из них предположил наихудший вариант развития событий.

В пятницу, 9 сентября, появилась запись «Найдена, жива». Подробности волонтеры не разглашают.

В УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что женщина пришла домой самостоятельно.

«Все это время она находилась у знакомого. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось», - уточнили в пресс-службе.