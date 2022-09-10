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Происшествия

Находившаяся в розыске пензячка сама вернулась домой

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36-летняя жительница Пензы, которую разыскивали полиция и волонтеры, найдена живой.

Последний раз женщину видели соседи 31 августа. В квартире остались ее вещи: документы, телефоны, кошелек, сумка. Пензячку объявили в розыск.

Ориентировка была размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы активно обсуждали происшествие, а один из них предположил наихудший вариант развития событий.

В пятницу, 9 сентября, появилась запись «Найдена, жива». Подробности волонтеры не разглашают.

В УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что женщина пришла домой самостоятельно.

«Все это время она находилась у знакомого. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось», - уточнили в пресс-службе.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Дай Бог сил пережить все это!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все это время она находилась у знакомого
На сервисном обслуживании технологических отверстий. Чистка, смазка, развальцовка)))

Гость||

Вроде не весна,чтоб вот так,без телефона и кота не покормивши.

Гость||

У неё гон был

Гость||

Как это не совершались противоправные действия?А ну-ка,отпишите статью,что там и как!

Гость||

Вот это выкидон! На шабаше что-ли была.


Имя: Гость
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