Происшествия

В Пензе ищут пропавшую горожанку Ирину Александрову

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В Пензе разыскивают пропавшую без вести 36-летнюю местную жительницу Ирину Владимировну Александрову.

31 августа женщина после работы дошла до дома на улице 65-летия Победы, 23 (ее видели соседи), и исчезла. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Рост Ирины Владимировны - 170-172 см, вес - около 50 кг, на вид худая, волосы темные, чуть ниже плеч, вьющиеся, есть проседь, глаза карие. Гелевого маникюра, накладных ресниц, татуировок и отличительных шрамов нет.

Во что она была одета в день исчезновения, неизвестно. Документы, телефоны, кошелек, сумка, вещи - все осталось в квартире.

«Запланированная поездка куда-либо на дальнее расстояние исключается. Дома был ее кот. Она не могла его бросить, никого не предупредив о поездке и никому его не отдав», - рассказала родственница пропавшей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефонам: 8 (960) 329-54-03 (Елена), 8 (964)871-74-76 (Елена).

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Источник — vk.com/id20683038
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Гость||

Высокенькая.

Гость||

Очень даже сложно поверить, что такое бывает. Как говорят, как сквозь землю провалилась. Предположение: может быть вышла в магазин, сшибла какая-нибудь машина, кинули тело в кузов и ищи-свищи.

Гость||

Каждую неделю пропадают.

Гость||

Там в Заставе стройки сплошные, ходят всякие люди без национальности...


Имя: Гость
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