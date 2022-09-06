В Пензе ищут пропавшую горожанку Ирину Александрову

06.09.2022 | 17:39

В Пензе разыскивают пропавшую без вести 36-летнюю местную жительницу Ирину Владимировну Александрову.

31 августа женщина после работы дошла до дома на улице 65-летия Победы, 23 (ее видели соседи), и исчезла. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Рост Ирины Владимировны - 170-172 см, вес - около 50 кг, на вид худая, волосы темные, чуть ниже плеч, вьющиеся, есть проседь, глаза карие. Гелевого маникюра, накладных ресниц, татуировок и отличительных шрамов нет.

Во что она была одета в день исчезновения, неизвестно. Документы, телефоны, кошелек, сумка, вещи - все осталось в квартире.

«Запланированная поездка куда-либо на дальнее расстояние исключается. Дома был ее кот. Она не могла его бросить, никого не предупредив о поездке и никому его не отдав», - рассказала родственница пропавшей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефонам: 8 (960) 329-54-03 (Елена), 8 (964)871-74-76 (Елена).