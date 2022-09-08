Двое пензенцев среди ночи устроили драку на улице Московской

08.09.2022 | 10:36

Житель Пензы, находящийся в розыске, устроил драку в центре города и оказался в руках правоохранителей.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 сентября. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что на улице Московской жестоко дерутся двое мужчин.

Сигнал поступил экипажу вневедомственной охраны, патрулировавшему улицы. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия.

«Оба мужчины были нетрезвы - они вышли из кафе и начали выяснять отношения. Конфликт перешел в потасовку: один из его участников несколько раз ударил другого в грудь», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Росгвардейцы разняли драчунов и проверили у них документы. Оба оказались жителями Пензы. Выяснилось, что 42-летний агрессор, нарушивший общественный порядок, находился в розыске за кражу.

Для дальнейшего разбирательства участников конфликта передали сотрудникам полиции.