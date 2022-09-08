Двое пензенцев среди ночи устроили драку на улице Московской

Житель Пензы, находящийся в розыске, устроил драку в центре города и оказался в руках правоохранителей.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 сентября. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что на улице Московской жестоко дерутся двое мужчин.
Сигнал поступил экипажу вневедомственной охраны, патрулировавшему улицы. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия.
«Оба мужчины были нетрезвы - они вышли из кафе и начали выяснять отношения. Конфликт перешел в потасовку: один из его участников несколько раз ударил другого в грудь», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Росгвардейцы разняли драчунов и проверили у них документы. Оба оказались жителями Пензы. Выяснилось, что 42-летний агрессор, нарушивший общественный порядок, находился в розыске за кражу.
Для дальнейшего разбирательства участников конфликта передали сотрудникам полиции.
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Арлекино небось опять.