Происшествия

В Сурске подросток получил кирпичом по голове во время игры

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В Пензенской области случилось еще одно ЧП с несовершеннолетним. На этот раз в Городищенском районе.

По сведениям «ПензаИнформ», 27 августа в Сурске подростки собрались в одном из заброшенных зданий, чтобы пожарить сосиски на костре. В процессе общения они решили себя развлечь и стали кидать кирпичи в стену.

Один из кирпичей, отскочив, попал в голову 15-летнего мальчика.

Ребенка госпитализировали с диагнозом «перелом теменной кости». Подростка прооперировали, и сейчас его жизни ничто не угрожает.

30 августа в Пензе 9-летняя девочка отозвалась на предложение подруги покататься на подъемнике для ремонта машин. В какой-то момент ее волосы намотало на винт, с головы оказался частично снят скальп.

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Гость||

А покушение на убийство несовершеннолетнего СК не хочет пораследовать?

Гость||

Пьют, даже кто сидит на горшке стукнуло чтоб по безумной башке

Гость||

В Сурске? Там же губернатор на днях был? И вот на тебе, такие последствия...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По сведениям «ПензаИнформ», 27 августа в Сурске подростки собрались в одном из заброшенных зданий, чтобы пожарить сосиски на костре.
27 августа в Сурске Городищенского района отмечался день города. Губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях поздравил местных жителей с праздником и подчеркнул важность создания комфортных условий.


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