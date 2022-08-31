В Сурске подросток получил кирпичом по голове во время игры

31.08.2022 | 15:05

В Пензенской области случилось еще одно ЧП с несовершеннолетним. На этот раз в Городищенском районе.

По сведениям «ПензаИнформ», 27 августа в Сурске подростки собрались в одном из заброшенных зданий, чтобы пожарить сосиски на костре. В процессе общения они решили себя развлечь и стали кидать кирпичи в стену.

Один из кирпичей, отскочив, попал в голову 15-летнего мальчика.

Ребенка госпитализировали с диагнозом «перелом теменной кости». Подростка прооперировали, и сейчас его жизни ничто не угрожает.

30 августа в Пензе 9-летняя девочка отозвалась на предложение подруги покататься на подъемнике для ремонта машин. В какой-то момент ее волосы намотало на винт, с головы оказался частично снят скальп.