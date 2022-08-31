Сняло скальп: в Пензе волосы девочки намотались на подъемник

31.08.2022 | 13:09

Во вторник, 30 августа, в Пензе случилось ЧП с ребенком. Волосы 9-летней девочки намотало на подъемник для ремонта машин, с головы оказался частично снят скальп.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», девочка гуляла с подругами 10 и 11 лет. Одна из них предложила всем покататься на подъемнике, рассказав, что видела, как отец приводит механизм в действие.

Старшие встали на элементы подъемника с одной стороны, младшая с другой. Инициатор «развлечения» нажала на рычаг, подъемник заработал, и девочки стали тыкать на разные кнопки.

В какой-то момент волосы ребенка намотало на винт. Девочка закричала, механизм сразу же выключили, но части волосяного покрова она все же лишилась.

Как стало известно изданию, в настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее прооперировали.