В Пензенской области ищут 35-летнего мужчину

23.08.2022 | 08:10

В Пензенской области устанавливают место нахождения 35-летнего мужчины.

Андрей Сергеевич Антонов пропал в селе Свищевка Белинского района в субботу, 20 августа. Вечером 22-го числа информацию о поисках разместили на странице отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Согласно ориентировке, рост мужчины - 175 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Он одет в синие спортивные штаны, обувь - черные шлепанцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться Андрей Антонов, попросили сообщить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.

Утром во вторник, 23-го числа, стало известно, что мужчину нашли. «Жив», - уточнили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

21 августа в Пензенской области пропали двое пожилых мужчин. Одного нашли на следующий день, он жив. Поиски второго продолжаются.