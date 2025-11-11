В Пензе с Бакунинского моста слетела машина с пятью людьми

11.11.2025 | 11:17

В Пензе в ночь на вторник, 11 ноября, с Бакунинского моста в районе дома № 5 на улице Ерик слетел автомобиль. В салоне находились 5 человек.

В 1:55 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение, что водитель не справился с управлением, машина упала с моста и перевернулась.

«Пострадавшие выбрались из автомобиля самостоятельно, медицинские работники оказали им первую помощь», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Информация уточняется.

В 2024-м на М-5 водитель Renault Duster упал в разобранный пролет моста.