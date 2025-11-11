В поселке Лунино пропал 73-летний пенсионер

Родственники и волонтеры разыскивают 73-летнего жителя рабочего поселка Лунино Рифата Якубовича Байкулина. О местонахождении мужчины нет информации с 9 ноября.
Ориентировку на пропавшего утром во вторник, 11-го числа, распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».
Рост мужчины 185 сантиметров, телосложение худощавое. У пенсионера волосы с проседью.
В день исчезновения на нем были коричневая куртка, черная рубашка с коротким рукавом, трико темного цвета и, предположительно, галоши или утепленные сапоги.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении сельчанина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112 (звонок бесплатный).
