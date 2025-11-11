Происшествия

Стало известно, кто пострадал после падения машины с Бакунинского моста

В ГАИ прокомментировали ДТП на Бакунинском мосту. В ночь на вторник, 11 ноября, с него слетел автомобиль.

Авария случилась в районе улицы Злобина около 1:30. 21-летний водитель на Peugeot въехал в дорожное ограждение, машина упала с моста и перевернулась.

По данным ГБУ «ППСЦ», в иномарке находились 5 человек. Они смогли выбраться из салона самостоятельно.

Пострадали водитель и 21-летняя пассажирка. Их отпустили после оказания медицинской помощи, рассказали в областной ГАИ.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
