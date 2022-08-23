В Пензе ищут очевидцев смертельного ДТП с мотоциклистом

23.08.2022 | 19:23

Ночная авария унесла жизнь человека. В 0:40 на перекрестке улиц Суворова и Кулакова столкнулись автомобиль марки Lexus и мотоцикл Yamaha. 37-летний водитель последнего от полученных травм скончался на месте; его пассажирка, женщина 1983 года рождения, серьезно пострадала и была доставлена в больницу.

«В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции производят выемку видеозаписей с камер наружного наблюдения, устанавливаются свидетели и очевидцы данного дорожно-транспортного происшествия. По результатам проведенной проверки в совокупности будут установлены причины и условия совершения данного происшествия», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Профилактическая деятельность госавтоинспекторов направлена на снижение аварийных ситуаций на дорогах Пензы и области. В летний сезон двухколесному транспорту уделяется особое внимание, тем не менее количество ДТП остается высоким.

Ведется работа и со злостными нарушителями дорожного движения, и с теми, кто не оплачивает штрафы. Регулярно на территории региона проводятся совместные рейды с сотрудниками службы судебных приставов.

«В ходе мероприятия произведены арест и изъятие 13 транспортных средств, собственники которых имели общую задолженность более миллиона рублей», - пояснил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Сотрудниками ГИБДД составлено 27 протоколов, а 3 водителям назначено наказание в виде административного ареста.

Гоставтоинспекция напоминает: избежать неприятностей подобного рода нетрудно - необходимо лишь оплачивать штрафы в установленный законом срок. Информацию о задолженностях нужно уточнять на сайтах ГИБДД, службы судебных приставов и на портале госуслуг.