На пруду в Бессоновском районе случилась массовая гибель рыбы

17.08.2022 | 18:13

Один из немногих выживших карась плавает в мутной воде среди сотен мертвых собратьев. В пруду, который дачники всегда называли Пиявкой, погибла рыба. Накануне люди заметили, что она начала всплывать, к утру к берегам прибило множество неживых карасей.

«Я с 1970-х годов сюда езжу, 15 лет живу уже на даче. Первый раз такое. Жалко!» - рассказал член СНТ «Строитель» Владимир Баландин.

Дачникам СНТ «Строитель» неспокойно. Из этого пруда трижды в неделю качают воду для полива, но рыба погибла почему-то именно здесь. Что попадет на грядки, неизвестно.

«Факт в том, что вода неизвестно какая. Здесь и дети купаются. На анализ, наверное, надо брать. Закачиваем мы с Венеры. Может быть, там отравлена вода, там тоже много такой рыбы», - отметил председатель СНТ «Строитель» Евгений Дадушкин.

Венерой называют водоем рядом с Лопатками, в нескольких километрах от СНТ. Акватория - поставщик жидкости для полива соседних дач. На поверхности на удивление чисто, мертвой рыбы у берегов нет, она даже в зарослях не застряла. Нет ее и у плотины, но здесь ощущается резкий химический запах, видно мутную пену на поверхности.

От Пиявки распространяется совершенно другой аромат, крайне неприятный - от мертвой рыбы в знойный день.

«Пруд маленький и неглубокий, а жара стояла очень сильная. Я думаю, просто перегрелась она и начала умирать», - предположил мужчина.

«Мне кажется, от теплой воды. Я не знаю, почему такое происходит», - рассудила женщина.

Журналисты обратились в региональный отдел Росрыболовства, специалисты обещали прислать инспектора и взять на анализ воду. Только после экспертизы станет ясно, почему погибли караси.