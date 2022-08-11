Происшествия

С начала купального сезона в регионе случилось 25 происшествий на воде

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Вода унесла жизни сразу трех человек: 73-летнего пенсионера в Шемышейском районе, молодого мужчины 2000 года рождения в Засечном, также рядом с речкой Чирчимкой в Камешкирском районе обнаружили погибшей престарелую женщину 1929 года рождения. В каждом случае выясняют причины трагедий.

«В районе реки Суры у поселка Засечного был обнаружен погибший в возрасте 22 лет. По предварительной информации, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, в группе товарищей отдыхал вблизи водного объекта и пренебрегал элементарными требованиями безопасности на воде, купался. В результате произошла трагедия», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

А в Шемышейском районе погибшего искали с 8 августа. Тогда близкие обратились в правоохранительные органы. Их родственник ушел на рыбалку на Узу и не вернулся.

«С начала купального сезона на водных объектах произошло 25 происшествий», - рассказал Сергей Петрунин.

В двух из них людей удалось спасти. Вода не прощает ошибок, предупреждают спасатели отдыхающих, которые в связи с установившейся жарой устремились на берега рек и прудов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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