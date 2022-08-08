Происшествия

В Пензе при взрыве газа погиб человек, еще один пострадал

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В Пензе при взрыве газа погиб человек, еще один получил травмы. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 7 августа, на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

«Один погибший, один пострадавший, все службы на месте работают. Многоэтажный [дом]», - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В региональной прокуратуре подтвердили информацию о взрыве и уточнили, что на место ЧП выезжал прокурор Октябрьского района Пензы Александр Плющ.

Другие обстоятельства инцидента не разглашаются.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. В региональном СУ СК гибель человека пока не прокомментировали.

Кроме того, после проведения экспертиз и уточнения причин взрыва будет решен вопрос о необходимости прокурорской проверки.

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Гость||

Эээ какой ещё взрыв?!?!? Только "хлопок"!!! Исправляйте быстрее новость.

Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

Ну вот понятно откуда там трещины в многоэтажных домах. До этого тоже наверное были хлопки, но до жертв не доходило, поэтому они не фиксировались. А катили бочку на чиновников и строителей.

Гость||

Ух ты взрыв газа а также а до этого почему то хлопушки были

Гость||

Это хлопок не расшатывайте путинскую лодку

Гость||

Сначала об этом сообщили федеральные СМИ, а потом уж пензенские. Ждали отмашки из Желтого дома.

Гость||

У нас, к сожалению, сейчас живёт поколение безответственных людей. Даже к собственной безопасности относятся "авось пронесёт". Не проносит! А теперь, эти безответственные на ближайшее полгода станут паникёрами, и на любой запах (даже от собственного пука) будут вызывать экстренные службы (аварийную газовую службу в частности). Но, пригласить специалиста для обслуживания своего газового оборудования - это нет! За это же платить надо!!!

Гость||

Уже второй "хлопок" газа в Заре.

Совпадение?,не думаю.

Гость||

Избавляются от ненавистного комфортного жилья??

Гость||

Одна пьянь в комментариях...

Гость||

Третьим будешь?

Гость||

пьянь в Заре...

Гость||

Заря - проклятое место

Гость||

Дурачек опять....

Имя: Гость
Комментарий:

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