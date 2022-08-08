В Пензе при взрыве газа погиб человек, еще один пострадал

08.08.2022 | 08:02

В Пензе при взрыве газа погиб человек, еще один получил травмы. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 7 августа, на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

«Один погибший, один пострадавший, все службы на месте работают. Многоэтажный [дом]», - сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В региональной прокуратуре подтвердили информацию о взрыве и уточнили, что на место ЧП выезжал прокурор Октябрьского района Пензы Александр Плющ.

Другие обстоятельства инцидента не разглашаются.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. В региональном СУ СК гибель человека пока не прокомментировали.

Кроме того, после проведения экспертиз и уточнения причин взрыва будет решен вопрос о необходимости прокурорской проверки.