Появились кадры с места ЧП в пензенском микрорайоне Заря

08.08.2022 | 09:56

В распоряжении сетевого издания «ПензаИнформ» оказались кадры с места взрыва в микрорайоне Заря. Видеозаписи были сделаны в ночь на понедельник, 8 августа.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме на улице Новоселов случился хлопок (согласно первоначальной информации, газа). В результате один человек погиб, еще один пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.

Однако впоследствии была выдвинута еще одна версия - что в квартире взорвался не газ, а граната (или другое взрывное устройство). Ее высказали в том числе в федеральных СМИ со ссылкой на очевидцев.

По сведениям собственного источника «ПензаИнформ», в момент трагедии в квартире находилось двое молодых мужчин - хозяин и его гость. Все случилось, когда первый вышел из комнаты. Гость погиб, хозяин получил травмы.

Ход организованной по факту случившегося доследственной проверки контролирует прокуратура.