Происшествия

Появились кадры с места ЧП в пензенском микрорайоне Заря

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В распоряжении сетевого издания «ПензаИнформ» оказались кадры с места взрыва в микрорайоне Заря. Видеозаписи были сделаны в ночь на понедельник, 8 августа.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме на улице Новоселов случился хлопок (согласно первоначальной информации, газа). В результате один человек погиб, еще один пострадал. На месте происшествия работали оперативные службы.

Однако впоследствии была выдвинута еще одна версия - что в квартире взорвался не газ, а граната (или другое взрывное устройство). Ее высказали в том числе в федеральных СМИ со ссылкой на очевидцев.

По сведениям собственного источника «ПензаИнформ», в момент трагедии в квартире находилось двое молодых мужчин - хозяин и его гость. Все случилось, когда первый вышел из комнаты. Гость погиб, хозяин получил травмы.

Ход организованной по факту случившегося доследственной проверки контролирует прокуратура.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

хлопок дальше все понятно.............. хлопок гранаты хлоп хлоп

Гость||

Может там спецоперация?

Гость||

не всем дано играть такими игрушками.....

Гость||

Хороший дом, крепкий.

Гость||

Первый абзац: ВЗРЫВ. Второй абзац: ХЛОПОК. Третий абзац: ВЗРЫВ. ПИ определитесь с терминами и не озадачивайте читателей! Или вам по...

Гость||

Не делайте из людей последних идиотов. При СССР обслуживание газового оборудования входило в оплату за газ. Что мешает сделать это сейчас?

Для платного отдельного обслуживания можно создать фирму-прокладку и качять деньги,не выполняя обязательств?

Всё продумано для откачки денег с населения,а не для улучшения качества обслуживания объектов и жизни людей?

Гость||

В России взрывы запрещены

Гость||

Точно по этому хлопать только можно

Гость||

Пойду рюмаху хлопну...

Гость||

Иди, иди уже, болезный.

Гость||

Даже при взрывах от обстрелов, губернаторы называют шлепок или хлопок...

Имя: Гость
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