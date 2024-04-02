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Криминал

Юного пензенца осудили за ложное сообщение о теракте в ПГУ

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Вынесен приговор 17-летнему жителю Пензы, который в сентябре 2023 года из хулиганских побуждений дважды позвонил в полицию и рассказал о якобы готовящихся взрывах.

15-го числа юноша, узнав от своей знакомой о ее переписке с другим, из чувства ревности решил от имени соперника передать в правоохранительные органы ложное сообщение о теракте, который будто бы должен произойти в корпусе ПГУ.

Он позвонил в дежурную часть, используя специализированное программное обеспечение для изменения и скрытия IP-адресов и изменения голоса. Сотрудники полиции выехали на место и никаких опасных предметов, взрывчатых веществ и устройств с детонаторами не нашли.

«В результате умышленных преступных действий была дезорганизована работа органов власти и охраны правопорядка, отвлечены силы и средства правоохранительных органов и служб, призванных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь гражданам», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда г. Пензы.

18 сентября юный злоумышленник совершил аналогичное преступление.

В суде пензенец признал вину и заявил, что раскаивается. По совокупности преступлений путем частичного сложения ему назначено окончательно наказание в виде условного лишения свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года.

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