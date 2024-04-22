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Криминал

Житель Пензенской области отправился в колонию за рассказ о бомбе

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54-летнего жителя Белинского осудили за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина позвонил по телефону 112 и заявил, что пассажирская «Газель», следовавшая из Тамбова в сторону Пензы, заминирована и бомбу он изготовил своими руками.

Это случилось днем 7 января. В момент совершения преступления горожанин был пьян. Действовал он из хулиганских побуждений, уточнили в Белинском районном суде.

Сообщение мужчины зарегистрировали в полиции и провели необходимые оперативные мероприятия. Информация не подтвердилась.

Позже горожанин признал вину и заявил, что раскаивается, но от лишения свободы его это не спасло. Суд учел наличие рецидива преступлений (мужчина уже имел проблемы с законом) и отправил его на полтора года в колонию строгого режима.

Ранее был вынесен приговор 17-летнему жителю Пензы, который в сентябре 2023 года из хулиганских побуждений дважды позвонил в полицию и рассказал о якобы готовящихся взрывах в ПГУ. Его приговорили к условному лишению свободы на 3 года и 6 месяцев.

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