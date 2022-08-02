Происшествия

В Городище цепной пес укусил неосторожно подбежавшего ребенка

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Во вторник, 2 августа, в райцентре Городище Пензенской области собака укусила пятилетнего ребенка.

«Группа детей играла во дворе частного дома. Маленький мальчик подбежал к соседской собаке, которая находилась на привязи. В итоге у ребенка глубокая рана на щеке, царапина на лбу. Медицинская помощь оказана в Городищенской районной больнице, от госпитализации отказались», - сообщается в группе «Подслушано Городищенский район».

Авторы поста просят родителей объяснить детям правила поведения с животными. Так, если малыш хочет погладить собаку на привязи, то сначала нужно спросить разрешения у хозяина.

«Если он разрешит, то пес это почувствует и более лояльно отнесется к взаимодействию ребенка с ним. Если же сделать это без предупреждения, то ситуация закончится негативно. Скорее всего, поведение чада разозлит собаку, и она может укусить его», - предупреждают родителей.

Наибольшая вероятность негативного развития событий сложится в том случае, если собака по натуре является лидером: она будет отстаивать свою неприкосновенность любыми способами.

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Гость||

зачем нам это знать?

Гость||

Чтоб ты не бросался на людей и не кусал их

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