Происшествия

Пензенец не пустил незнакомца в подъезд и поплатился

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В Пензе жителя Железнодорожного района избили за бдительность. Инцидент произошел вечером в понедельник, 1 августа.

В 21:40 группе задержания Росгвардии поступил сигнал о том, что у дома на улице Антонова завязалась драка. Правоохранители немедленно отправились на место.

Во дворе они увидели пострадавшего мужчину. Горожанин рассказал, что поспорил с нетрезвым незнакомцем, желавшим попасть в подъезд. Неизвестный не ограничился словами, ударил местного жителя в голову, туловище и ноги, а затем скрылся, услышав, что к месту драки спешат стражи правопорядка.

Росгвардейцы получили приметы агрессора и приступили к поиску. Вскоре его обнаружили. Пострадавший опознал мужчину.

«Для дальнейшего разбирательства 26-летнего гражданина доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото Управления Росгвардии России по Пензенской области
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Гость||

Алкаш хотел нассать или насрать в подъезде,они все синюшные такие...

Гость||

Гость писал(a):

хотел нассать или насрать в подъезде
Это на Антонова то? Там эти дела без проблем можно сделать повсеместно на свежем воздухе

Имя: Гость
Комментарий:

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