Пензенец не пустил незнакомца в подъезд и поплатился

02.08.2022 | 09:08

В Пензе жителя Железнодорожного района избили за бдительность. Инцидент произошел вечером в понедельник, 1 августа.

В 21:40 группе задержания Росгвардии поступил сигнал о том, что у дома на улице Антонова завязалась драка. Правоохранители немедленно отправились на место.

Во дворе они увидели пострадавшего мужчину. Горожанин рассказал, что поспорил с нетрезвым незнакомцем, желавшим попасть в подъезд. Неизвестный не ограничился словами, ударил местного жителя в голову, туловище и ноги, а затем скрылся, услышав, что к месту драки спешат стражи правопорядка.

Росгвардейцы получили приметы агрессора и приступили к поиску. Вскоре его обнаружили. Пострадавший опознал мужчину.

«Для дальнейшего разбирательства 26-летнего гражданина доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.