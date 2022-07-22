В Пензе ищут 37-летнего голубоглазого худощавого мужчину

22.07.2022 | 15:57

В Пензе разыскивают 37-летнего Александра Сергеевича Воронина, о судьбе которого неизвестно с 2 июля. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Александра Воронина - 180 см, телосложение худощавое, волосы темные с проседью, глаза голубые.

Информация об одежде, обуви и аксессуарах отсутствует.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по телефону 112», - обращаются к жителям Пензенской области волонтеры.

Добровольцы также продолжают поиски 71-летнего жителя села Лапшово Камешкирского района Петра Федоровича Скосырева, пропавшего 18 июля, и 75-летнего Евгения Сергеевича Петропавловского, который 13 июля отправился за клубникой в районе санатория «Березовая роща» и не вернулся.