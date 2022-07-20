Происшествия

В Пензенской области ушел из дома мужчина с потерей памяти

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В Пензенской области волонтеры ищут 71-летнего мужчину с потерей памяти.

Петр Федорович Скосырев ушел из дома в селе Лапшово Камешкирского района в понедельник, 18 июля. На следующий день волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на его розыск.

Рост мужчины - 171 см, телосложение xудощавое. Глаза серо-голубые, волосы седые, есть залысины. Он одет в коричневый свитер, серые штаны, на голове - светло-серая бейсболка, обувь - утепленные галоши.

Вечером 19-го числа и в ночь на 20-е около 20 человек искали пенсионера на местности, однако безрезультатно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.

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Источник — фото lizaalert.org
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