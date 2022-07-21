В Пензенской области мужчина штурмовал преграду в закрытый город

21.07.2022 | 09:18

В Пензенской области военнослужащие воинской части по охране важных государственных объектов Приволжского округа Росгвардии пресекли попытку незаконно проникнуть в закрытое административно-территориальное образование - город Заречный.

Ранним утром на одном из участков охраняемой полосы сработали технические средства охраны. Оператор немедленно доложил об этом начальнику караула.

На месте срабатывания сигнализации тревожная группа обнаружила нарушителя, пытавшегося преодолеть участок охраняемой полосы периметра.

По словам мужчины, он шел по лесу, увидел заграждение из колючей проволоки, но не понял, что она является контролируемой зоной, и решил преодолеть преграду.

«Для дальнейшего разбирательства 35-летнего гражданина передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда граждане пытаются проникнуть на территорию закрытого города, минуя проходную.

Так, в мае 2020 года при срабатывании тревожной сигнализации охранная группа задержала мужчину, пытавшегося преодолеть полосу. Нарушитель признался, что видел предупредительные указатели, но проигнорировал их.

Один из нарушителей попробовал пройти через контрольно-пропускной пункт, спрятавшись между въезжающими автомобилями. Также была попытка провезти женщину в багажнике машины. Еще в одном случае контролер войсковой комендатуры обнаружил в кабине въезжавшего в город автомобиля MAN мужчину, который незаконно находился в России.