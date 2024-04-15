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Автохамы

В Пензе маршрутка № 34 проехала на красный и по встречке

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«Бесстрашный» - так охарактеризовал жительница Пензы водителя маршрутки № 34, который не захотел стоять в пробке перед перекрестком улиц Калинина и Красная Горка, и объехал ее по встречной полосе.

Это случилось в понедельник, 15 апреля, в 8:40.

Инцидент запечатлел видеорегистратор, установленный в автомобиле другой участницы дорожного движения. Она выложила запись в Telegram.

«Видимо, очень спешил», - прокомментировала владелица регистратора.

На кадрах видно, что водитель общественного транспорта выехал на встречку в районе дома № 89 на Калинина, чтобы не стоять вместе с другими машинами в ожидании разрешающего сигнала светофора. Он двигался по ней вплоть до перекрестка, причем последние секунды уже горел зеленый для встречного потока.

Видео «Черный список|Пенза».

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