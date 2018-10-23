23.10.2018 | 10:12

В Заречном росгвардеец не позволил иностранке попасть в закрытый город. Это произошло в субботу, 20 октября.

Около 17:00 контролер войсковой комендатуры воинской части по охране ЗАТО после проверки документов водителя одного из въезжающих автомобилей стал осматривать машину и обнаружил в багажнике женщину. Как выяснилось, она пребывала в России незаконно.

«Действуя согласно инструкции, часовой прекратил пропуск через свой пост, вызвал дежурное подразделение, передал ему задержанных и сообщил о случившемся начальнику караула», - пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Для дальнейшего разбирательства женщину передали сотрудникам полиции. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Военнослужащим довольно часто приходится пресекать попытки проникнуть в Заречный различными, иногда весьма ухищренными способами. Люди пытаются пройти на закрытую территорию по чужим пропускам, проехать в салонах и багажниках автомобилей, где они накрываются тряпками в надежде, что их не найдут.

В одной из машин был обнаружен человек, завернутый в баннер. А 10-летнего ребенка пытались пронести через проходную в хоккейной сумке.

Попасть в Заречный незаконно часто пробуют родственники горожан и влюбленные. Через колючую проволоку пытаются перелезть в основном нетрезвые люди. Правонарушителям, как правило, выписывают штраф.