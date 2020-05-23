Происшествия

В Заречном вновь пресекли попытку незаконно проникнуть в город

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В четверг, 22 мая, в Пензенской области пресекли очередную попытку незаконно проникнуть на территорию закрытого административно-территориального образования - города Заречного.

На одном из участков охраняемой полосы сработали технические средства охраны. Оператор, получивший сигнал, немедленно доложил начальнику караула.

Тревожная группа направилась на место срабатывания сигнализации и там обнаружила мужчину, пытавшегося преодолеть полосу и проникнуть в Заречный. Нарушитель признался, что видел предупредительные указатели, но проигнорировал их.

«На гражданина составлен административный протокол. Его задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда граждане пытаются проникнуть на территорию закрытого города, минуя проходную.

В октябре 2018 года в Заречный хотели провезти женщину в багажнике машины. В декабре контролер войсковой комендатуры обнаружил в кабине въезжавшего в город автомобиля MAN мужчину, который незаконно находился в России.

В апреле 2019-го посторонний пытался перелезть через ограждение, однако сработали датчики тревожной сигнализации. А в мае бдительный сержант Росгвардии заметил мужчину, который пытался пытался пройти через контрольно-пропускной пункт, спрятавшись между въезжающими автомобилями.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Чиво вы там прячите?

Гость||

Вона оно как!То ветеранов ВОВ жгли ,то теперь баб в багажнике провозят.Уж не похитили ли Пензячку в рабство!?

Гость||

задаром НЕ нужен ваш заречный

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