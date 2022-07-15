Очевидцы рассказали о сбитом на пр-те Победы пешеходе

15.07.2022 | 08:45

В ночь на пятницу, 15 июля, в Пензе сбили пешехода. О ДТП, случившемся на проспекте Победы, рассказали в соцсетях очевидцы.

«Сбили человека. «Океан». Время 23:34», - написал один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

Он опубликовал фото, на котором запечатлен лежащий на проезжей части пострадавший (предположительно, молодой мужчина). Рядом - две машины скорой помощи (в том числе реанимобиль).

Насколько серьезные травмы получил пешеход, не уточняется. Официальные комментарии по поводу случившегося пока не поступили.

13 июля в аварии в Нижнеломовском районе пострадали женщина и ребенок. Легковушка, в которой они находились, столкнулась с фурой.