В Пензенской области в ДТП пострадали женщина и ребенок

14.07.2022 | 09:39

В среду, 13 июля, в Нижнеломовском районе произошло ДТП, одним из участников которого стал ребенок.

Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 12:20 на 539-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили Skoda Rapid под управлением 44-летней женщины и Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 30-летний шофер.

Женщина, управлявшая легковушкой, получила травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

7-летней девочке, находившейся в салоне этой же машины, медики оказали помощь на месте аварии и отпустили.