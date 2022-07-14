Происшествия

На улице в Заречном заметили парня с предметом, похожим на пистолет

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В Заречном сняли на камеру двух молодых людей, один из которых, стоя на улице, размахивал предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел в среду, 13 июля. Запись выложили в местном телеграм-сообществе.

«Мамкины бандиты», - охарактеризовал героев видео его автор.

На кадрах запечатлена территория, прилегающая к многоквартирному дому. Двое парней (предположительно, в возрасте около 25-30 лет) стояли у скамейки.

Пока мимо проходили люди, один из молодых людей держал в руках предмет, похожий на пистолет. Он направлял его в сторону, делая вид, что стреляет, «перезаряжал» и т. п. Действия сопровождались щелчками (отчетливо слышны на записи). Второй гражданин курил и держал в руках бутылку спиртного.

В комментариях один из интернет-пользователей поинтересовался, не вызывали ли на место происшествия сотрудников полиции. Двое других заявили, что герои видео могут быть судимы.

Был ли предмет в руках зареченца настоящим оружием или игрушкой, неизвестно.

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Источник — видео t.me/zar_info58
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Гость||

Да не пугайтесь это у него член такой формы

Гость||

Спутник, город диких буртасов

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