На улице в Заречном заметили парня с предметом, похожим на пистолет

В Заречном сняли на камеру двух молодых людей, один из которых, стоя на улице, размахивал предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел в среду, 13 июля. Запись выложили в местном телеграм-сообществе.
«Мамкины бандиты», - охарактеризовал героев видео его автор.
На кадрах запечатлена территория, прилегающая к многоквартирному дому. Двое парней (предположительно, в возрасте около 25-30 лет) стояли у скамейки.
Пока мимо проходили люди, один из молодых людей держал в руках предмет, похожий на пистолет. Он направлял его в сторону, делая вид, что стреляет, «перезаряжал» и т. п. Действия сопровождались щелчками (отчетливо слышны на записи). Второй гражданин курил и держал в руках бутылку спиртного.
В комментариях один из интернет-пользователей поинтересовался, не вызывали ли на место происшествия сотрудников полиции. Двое других заявили, что герои видео могут быть судимы.
Был ли предмет в руках зареченца настоящим оружием или игрушкой, неизвестно.
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Да не пугайтесь это у него член такой формы