В Пензе в ДТП с фурой на трассе М5 пострадали двое детей

В понедельник, 11 июля, на трассе М5 в черте Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.
Предварительно установлено, что в 14:15 на 632-м километре трассы М5, в районе поселка ЗИФ, столкнулись два автомобиля: ГАЗ с 32-летним водителем и фура Volvo с прицепом под управлением 49-летнего шофера.
В результате аварии пострадали два ребенка: мальчики 2015 и 2020 года рождения. Их обоих госпитализировали с травмами.
Из-за ДТП на участке трассы образовался затор в обоих направлениях движения.
«По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
На минувшей неделе в авариях пострадали 15 несовершеннолетних, они получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Видео из Чата водителей в Viber.
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