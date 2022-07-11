В Пензе в ДТП с фурой на трассе М5 пострадали двое детей

11.07.2022 | 17:01

В понедельник, 11 июля, на трассе М5 в черте Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

Предварительно установлено, что в 14:15 на 632-м километре трассы М5, в районе поселка ЗИФ, столкнулись два автомобиля: ГАЗ с 32-летним водителем и фура Volvo с прицепом под управлением 49-летнего шофера.

В результате аварии пострадали два ребенка: мальчики 2015 и 2020 года рождения. Их обоих госпитализировали с травмами.

Из-за ДТП на участке трассы образовался затор в обоих направлениях движения.

«По факту аварии проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На минувшей неделе в авариях пострадали 15 несовершеннолетних, они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Видео из Чата водителей в Viber.