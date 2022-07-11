В Пензенской области за неделю в ДТП пострадали 15 детей

11.07.2022 | 12:46

В Пензенской области на минувшей неделе случилось 15 ДТП с участием детей. В них травмы различной степени тяжести получили 15 несовершеннолетних.

Пять из них были пассажирами автотранспорта, три - велосипедистами, три - пешеходами, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Так, 8 июля в Шемышейском районе столкнулись 13-летний велосипедист и Audi 100 под управлением 27-летнего мужчины. Авария произошла около 14:40 на 70-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

После удара водитель Audi наехал на световую опору и оказался в кювете. Велосипедист получил травмы, медики госпитализировали его.

10 июля на улице Гагарина в Пензе под колесами машины оказался 11-летний мальчик. Авария случилась напротив дома № 18 около 17:20.

Наезд на пешехода совершил 27-летний мужчина, управлявший Kia Rio. Мальчик в итоге оказался на больничной койке.

Также за минувшую неделю в ДТП пострадали два несовершеннолетних мотоциклиста, один скутерист и один ребенок, управлявший электросамокатом.