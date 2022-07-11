На Окружной в Пензе в ДТП попал 14-летний мотоциклист

11.07.2022 | 11:23

В воскресенье, 10 июля, в результате аварии на Окружной улице в Пензе пострадал 14-летний подросток. ДТП случилось напротив дома № 3д около 16:15.

Подросток управлял мотоциклом Kayo T2-G. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 с 21-летним водителем за рулем.

Мотоциклист получил травмы, которые потребовали его госпитализации.

В конце недели 14-летний подросток пострадал и в аварии на улице Луначарского в Пензе. Он двигался на скутере «Ирбис», но не справился с управлением и врезался в «Ладу-Гранту», за рулем которой находился 37-летний водитель.

Выяснилось, что мальчик не имел прав на управление скутером и не использовал шлем. Подростку оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

«По данным фактам проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.