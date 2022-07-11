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Происшествия

На Окружной в Пензе в ДТП попал 14-летний мотоциклист

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В воскресенье, 10 июля, в результате аварии на Окружной улице в Пензе пострадал 14-летний подросток. ДТП случилось напротив дома № 3д около 16:15.

Подросток управлял мотоциклом Kayo T2-G. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 с 21-летним водителем за рулем.

Мотоциклист получил травмы, которые потребовали его госпитализации.

В конце недели 14-летний подросток пострадал и в аварии на улице Луначарского в Пензе. Он двигался на скутере «Ирбис», но не справился с управлением и врезался в «Ладу-Гранту», за рулем которой находился 37-летний водитель.

Выяснилось, что мальчик не имел прав на управление скутером и не использовал шлем. Подростку оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

«По данным фактам проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Родители оплатили повреждения автомобилей в обоих случаях?

Гость||

Хрустявочки

Гость||

Выздоровления ребятишкам. Все с чего-то начинали. Да и ДТП в наше безумное время не самое страшное что может случится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В воскресенье, 10 июля, в результате аварии на Окружной улице в Пензе пострадал 14-летний подросток. ДТП случилось напротив дома № 3д около 16:15.

Подросток управлял мотоциклом Kayo T2-G. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 с 21-летним водителем за рулем.

Т.е. водитель шестерки сбил подростка на при дворовой территории (скорее всего на стоянке), не на дороге общего пользования . Этому Enduro мотоциклу не место на дорогах общего пользования.

Имя: Гость
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