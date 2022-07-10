В селе Пензенского района пожар охватил площадь в 200 кв. м

В воскресенье, 10 июля, в селе Алферьевка Пензенского района случился пожар. Сообщение о ЧП поступило в 10:52.
Загорелись сараи на улице Мира, часть их построили из кирпича, часть - из дерева. Огонь охватил площадь в 200 кв. м.
На ликвидацию пламени выехали 17 спасателей на пяти спецмашинах.
«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади сараев. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сейчас в обстоятельствах возгорания разбираются специалисты.
«На территории области действует особый противопожарный режим. Разведение огня и проведение огневых работ запрещено. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и свое имущество», - напомнили жителям региона в региональном ГУ МЧС России.
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Думал это коттеджи прокурорские.