В селе Пензенского района пожар охватил площадь в 200 кв. м

10.07.2022 | 13:35

В воскресенье, 10 июля, в селе Алферьевка Пензенского района случился пожар. Сообщение о ЧП поступило в 10:52.

Загорелись сараи на улице Мира, часть их построили из кирпича, часть - из дерева. Огонь охватил площадь в 200 кв. м.

На ликвидацию пламени выехали 17 спасателей на пяти спецмашинах.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади сараев. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах возгорания разбираются специалисты.

«На территории области действует особый противопожарный режим. Разведение огня и проведение огневых работ запрещено. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и свое имущество», - напомнили жителям региона в региональном ГУ МЧС России.