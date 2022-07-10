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Происшествия

В области закончены поиски пропавшей пензячки с ребенком

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В регионе завершились поиски 30-летней жительницы Пензы, пропавшей вместе с годовалой девочкой. О местонахождении женщины не было сведений с 30 июня.

Информацию о розыске и приметы горожанки и девочки распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в субботу, 9 июля. Они указали, что девочка является дочерью пропавшей женщины.

Днем 10 июля на странице «Лизы Алерт» во «ВКонтакте» появилось сообщение, что мать и ребенок найдены. Их жизни ничто не угрожает.

Пензячку не в первый раз объявляют в розыск. Ранее женщина уходила из дома в январе 2016-го и 2018-го.

Пензенские волонтеры и правоохранители пока еще продолжают поиски 40-летнего жителя Бековского района Романа Геннадьевича Худобина. 13 июня мужчина ушел из дома и не вернулся. Информации о его местонахождении нет до сих пор.

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Гость||

Так может изъять ребёнка? Е.Столярова что об этом думает?

Имя: Гость
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