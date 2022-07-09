В Пензенской области пропала женщина с годовалым ребенком

В Пензенской области ищут женщину с ребенком, местонахождение которых неизвестно с 30 июня. Это 30-летняя Анна Зейнятовна Богданова из Пензы и годовалая Полина Красевич.
Приметы женщины: рост - 167 см, телосложение нормальное, волосы темные, ниже плеч, глаза карие.
Приметы девочки: рост - 80 см, телосложение нормальное, волосы темные, глаза карие.
Во что они были одеты в день исчезновения, неизвестно. Кем друг другу приходятся, пока не уточняется.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям региона волонтеры отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
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Эта дама не впервые исчезает из дома, а малышку жаль.