В Пензенской области пропала женщина с годовалым ребенком

09.07.2022 | 15:01

В Пензенской области ищут женщину с ребенком, местонахождение которых неизвестно с 30 июня. Это 30-летняя Анна Зейнятовна Богданова из Пензы и годовалая Полина Красевич.

Приметы женщины: рост - 167 см, телосложение нормальное, волосы темные, ниже плеч, глаза карие.

Приметы девочки: рост - 80 см, телосложение нормальное, волосы темные, глаза карие.

Во что они были одеты в день исчезновения, неизвестно. Кем друг другу приходятся, пока не уточняется.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям региона волонтеры отделения поискового отряда «Лиза Алерт».