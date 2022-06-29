В Пензе неадекватная женщина искорежила дверцу «Лады-Весты»

29.06.2022 | 14:26

В среду, 29 июня, на проспекте Победы в Пензе произошел инцидент: неадекватная женщина набросилась на стоявшие на парковке машины.

Сигнал об этом поступил в правоохранительные органы в 12:00 от сотрудников магазина в доме № 96. Через несколько минут экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по адресу.

Выяснилось, что женщина зашла за продуктами и вела себя вполне корректно, но потом что-то случилось - ей показалось, что у нее пропали деньги. В ярости она выскочила на улицу и дала волю гневу, выместив его на автомобилях.

Больше всего досталось «Ладе-Весте» - пензячка оставила на ней несколько царапин и повредила заднюю дверь.

«Гражданка 1980 года рождения была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.